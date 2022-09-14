اتفرج _ انت الان تتابع خبر بوسي: عودة زوجي لأم أولاده كان باتفاق بيننا وعمري ما أتجوز راجل متجوز والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت المطربة الشعبية بوسي، أنها نشرت صورها مع زوجها لتنفي شائعة وقوع الطلاق بينهما، وشائعة حذف صورها معه.وأضافت “بوسي” في مداخلة لها في برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قناة المحور: “أنا مش أكتيف أوي على السوشال ميديا ولما بنزل حاجة بتكون عن شغلي، لكن حياتي الخاصة ماتهمش أي حد، والناس بتدخل وتغلط وتشتم من غير ما تعرف حقيقة الموضوع وتتحرى عنه.

وأوضحت: ” مانفصلتش والدليل إني نزلت صور مع جوزي لما لقيت الكلام كتر، وأنا أصلا مانزلتش صور مع جوزي من يوم فرحنا، واتفقت مع زوجي على رده لأم أولاده، ولما اتجوزته كان منفصل عنها، ووافقت على رجوعه لها لإني عارفة قيمة الأولاد.

بوسي: ماعرفتش بوفاة والدي إلا بعدها بيومين

وعن علاقتها بوالدها قبل وفاته قالت: “كلمته في العيد وكنت هروحله مع جوزي الزقازيق، وجالي خبر موته بعد وفاته بيومين، وكلمت إخواتي قالولي ده مدفون بقاله يومين”.

وتابعت: “لقيت زميل طالع يقول ده باباها ميت غضبان عليها، طيب وانت ايه عرفك هو انت سمعته بيقول غضبان عليها ليه بتدعي الكلام؟ المشكلة إن الكلام ده طلع من زمايلي اللي أكلوا معايا عيش وملح، واللي قال عني الكلام ده قاله عشان يطلع تريند وكان زعلان مني عشان ماعزمتهوش على الفرح”.

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