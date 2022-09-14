قمر تتحدى انجي خوري وعرضت كل مؤخرتها للمعجبين .. شاهد الان

فنون - كتب سعد محمود في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 07:02 مساءً - نشرت المغنية وعارضة الأزياء اللبنانية رولا يموت، فيديو لها تستحم وكانت عارية وكما خلقها الله ولم تأبه للتعليقات أو لكلام الناس.

وبعدها بيومين فقط، فاجأت المغنية اللبنانية قمر جمهورها حين ارتدت البكيني الأسود وعرضت مؤخرتها العارية عن قصد وكانت تستطيع تدارك هذا الأمر لكنها أصرت على نشر الصور والفيديو.

قمر تعرف جيدًا أن عرض جسدها على السوشيال بهذه الطريقة تسيء لها ولكل تضحياتها لأجل ابنها الوحيد.

ربما تمر بمشاكل نفسية كثيرة تعكس وتؤثر على سلوكياتها اليومية وتصرفاتها أمام الرأي العام، فمرة تتهم المغنية اللبنانية شيراز بالتحول ومرة تهاجم هذا وذاك بعد تلقيها الكثير التهديدات بقتلها وبحرق وجهها بماء النار.

على قمر أن تفكر مجددًا بكل ما تنشره خصوصًا بقبولها بأن يصبح جسدها مباحًا لملايين البشر، نحن مع حرية الشخصية للآخر بشرط أن لا يتعدى الحدود.

قمر بهذه الصورة تخطت الخطوط الحمر كلها كما فعلت رولا يموت ومثلهما ميريام كلينك