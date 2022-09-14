هيفاء وهبي تنتظر عرض فيلمها الجديد ”أشباح أوروبا”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 02:28 مساءً - تنتظر الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عرض فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" يوم 21 سبتمبر الجاري.

وكان فيلم "أشباح أوروبا" خرج من منافسات موسم أفلام عيد الفطر المبارك وذلك قبل ساعات قليلة من بدء عرضه في دور السينما داخل مصر، بعد مخاطبة محامي الفنانة هيفاء وهبي لدور السينما التي ستعرض الفيلم، وتأكيده أن الفيلم لم يحصل على التصاريح اللازمة نتيجة خلافات قانونية بين موكلته ومنتج الفيلم محمد الوزيري.

"أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبى، أحمد الفيشاوى، مصطفى خاطر، أروى جودة، بيومى فؤاد، أحمد داود، تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبوالسعد وشريف يسرى، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى.