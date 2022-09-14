وائل الفشني: الفنان محمد منير هو سبب إني أكون موجود دلوقتي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 02:28 مساءً - قال المطرب وائل الفشني: إن بداية مشواره الفني كانت في محافظة بني سويف.

وأضاف "الفشني" في تصريحات إذاعة مع الإعلامية شافكي المنيري: "كان عندي 12 سنة وكنت بعزف على الرق ومكنش حد في البلد كلها بيعرف يعزف عليه لأن الرق من أصعب الآلات الموسيقية الشرقية واتخانقت مع أبويا لحد ما راح جابه".

وذكر: "الفنان محمد منير هو سبب إني أكون موجود دلوقتي، ومكنتش متخيل إن تتر مسلسل "واحة الغروب" ينجح بالشكل ده".

وعلق عن حبه للفنان بليغ حمدي قائلا: "أنا لو في زمن بليغ حمدي كنت قعدت تحت رجله لأن زي ما بيقولوا كده إحنا أبونا باشا"، و اشتغلت مع بهاء سلطان من ٢٠٠١ لحد ٢٠٠٧، وهو شخص متواضع جدًا .

واختتم قائلا الدكتور يحيي الفخرانى هو اللي طلب إني أغني تتر مسلسل "زيزينيا"بعتبر نفسي محظوظ جدًا لاختياري للغناء في حفل افتتاح طريق الكباش