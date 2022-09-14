الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي بالفسطاط و سفير أسبانيا معرضا للصور الأرشيفية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 01:27 مساءً - يفتتح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والسفير Alvaro Iranzo سفير أسبانيا بالقاهرة في السادسة والنصف من مساء اليوم معرضا للصور الأرشيفية بعنوان "رحلات التفتيش على المواقع الأثرية في صعيد مصر وأرشيف إدوارد تودا"، والذي يتم تنظيمه بالتعاون بين المتحف وسفارة أسبانيا في القاهرة.

وعلى هامش المعرض سيتم تنظيم ندوة علمية بين مجموعة من علماء الآثار المصريين والأسبان حول تاريخ أعمال البعثات الأثرية الأسبانية في صعيد مصر وأهم الاكتشافات التي تمت بها.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم أن المعرض يضم عددًا من الصور من مجموعة إدوارد تودا إي جويل، والذي شغل منصب نائب القنصل الإسباني في القاهرة خلال الفترة ما بين عامي 1884 و 1886، لافتا إلى أن هذه الصور تعد توثيقا لعمل مصلحة الآثار المصرية خلال القرن التاسع عشر.

وأكد د. أحمد غنيم أن إقامة هذا المعرض يعد أحد أوجه التعاون القائمة بين المتحف ودولة إسبانيا، مشيرا إلى ضرورة استثمار هذا التعاون الثقافى والمعرفى بين الجانبين وتبادل الخبرات فى كافة المجالات بما يليق بتاريخ وتراث البلدين.

هذا ومن المقرر أن يبدأ المعرض في استقبال زائريه بدءا من يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022 وحتى يوم 30 سبتمبر 2022.

تجدر الإشارة إلى أن إدوارد تودا شغل منصب نائب القنصل الإسباني في القاهرة خلال الفترة ما بين عامي 1884 و 1886 وقد أقام علاقات ودية مع علماء المصريات بوزارة الأشغال العامة، التي كانت مصلحة الآثار تتبع لها آنذاك، حيث رافقهم في أسفارهم، وكان أبرزها رحلات تفتيش صعيد مصر في عام 1886.