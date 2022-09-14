مهرجان المسرح العربي يكرم الفنان محمد صبحي بختام الدورة الثالثة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 01:27 مساءً - كرّم مهرجان المسرح العربي الذي يقيمه وينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون "فرع الاسكندرية" النجم الكبير محمد صبحي خلال حفل ختام الدورة الثالثة التي حملت اسمه، ومنحت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون بحضور د. نبيلة حسن عميد المعهد درع المهرجان للنجم محمد صبحي.

بدأ حفل الختام باسكتش غنائي استعراضي قدمه طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية عن فعاليات المهرجان ولجان تحكيمه، وشمل الاسكتش جزء عن الفنان محمد صبحي وعن قيمته ومسرحه وفنه الذي يمتع به الملايين من الناس، ثم أعقب تلك الافتتاحية كلمة للدكتورة نبيل حسن عميد المعهد العالى للفنون المسرحية، والتي رحبت بالنجم الكبير محمد صبحي وقالت عنه إنه يحمل كل معاني الفن والالتزام وتحمل المسؤلية، فعالم محمد صبحي يرفعك لسموات عالية من الابداع وحب الفن واحترامه، وهو دائما يرفع شعار من عاش لنفسه لا يستحق الحياة.

وفي كلمتها شكرت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون النجم الكبير محمد صبحي على وجوده في مسرح سيد درويش وسط أبنائه من طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج فيه ومازال يدعمه، وقالت محمد صبحي نموذج للريادة والعطاء، كما أشكر لجنة التحكيم المكونة من المخرجين والفنانين سامح بسيوني وتامر كرم وأحمد تمام.

وخلال كلمته حكى النجم الكبير محمد صبحي عن علاقته بالجمهور السكندري، وحكى عن أول مواجهة بينه وبين هذا الجمهور من خلال عرضه لمسرحية " هاملت " وكيف استقبل الجمهور العرض عام 1972، فقد سوق والده العرض على أنه كوميدي وفي أول ليلة عرض حدثت المواجهة الغير متوقعة للجمهور والذي استغرب العمل، ولكن الفنان محمد صبحي خرج للجمهور وقال لهم أنكم من استقبلتم عبد الحليم حافظ في البداية بالاستهجان ثم رفعتوه إلى السماء بالاستحسان، فجمهور الاسكندرية مثل موج البحر إما أن يرفعك لفوق أو ينزل بك لأسفل في الأعماق، فأنتم من خرج من بينكم عظماء الفن المصري ومنهم سيد درويش فهل لكم أن تمنحوني فرصة لاستكمال العرض ليكون لكم الفضل بعد الله في ظهور فتان اسمه محمد صبحي؟ فصفق الجمهور، وشكره الفنان محمد صبحي وقال عنه إنه جمهور عريق استقبلني فيما بعد احسن استقبال وقدمت أغلب اعمالي في الإسكندرية ونلت من وقتها استحسان واعجاب هذا الجمهور المثقف الواعي.

وعقب تكريم محمد صبحي قالت الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، إن النجم الكبير الذي تحمل الدورة الثالثة اسمه سوف يتكفل ببناء مكتبة علمية في المبني الجديد للمعهد العالي للفنون المسرحية بالاسكندرية، كما سيقدم برنامج تدريس لطلبة المعهد بالاسكندرية بالإضافة لكورس آخر لبعض الطلبة المميزين بمدينة سنبل.