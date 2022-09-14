شاهد.. إسراء عبدالفتاح تحتفل بعيد زواجها الخامس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 01:27 مساءً - احتفلت الفنانة،إسراء عبد الفتاح بعيد زواجها الخامس بالفنان الكوميدي حمدي الميرغني، ونشرت فيديو لهما من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت إسراء معلقة من خلال الفيديو:"عشرة عمري و حبيبي غالي عليا و نصيبي..Happy 5th anniversary".

يذكر أن آخر أعمال إسراء عبد الفتاح مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد وهالة فاخر وسميحة أيوب وهنادي مهنا وأميرة هاني ومي الغيطي وطارق عبد العزيز وإنجي على ومصطفى أبو سريع، وتأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، وإخراج وائل إحسان.