اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني فاروق نازلة “بوس” بالأسود المكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت مني فاروق خلال تواجدها في مدينة باكو بدولة أذربيجان بإطلالة كاجول حيث ارتدت ملابس يغلب عليها اللون والأسود المكشوف من منطقة الصدر في بهو الفندق مع وضع شال على أكتافها وتقوم بتوجيه قبلات ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج.

وعلقت علي الفيديو قائلة :صمتي لا يعني جهلي بما يدور من حولي ولكن ما يدور حولي لا يستحق كلام.

وقام عدد من جمهورها من التعليق على هذه الصور صمتك يساوي ألف كلمة ، حكمتك وذكائك وابتسامتك وفوق كل ذلك نجاحك هذا هو إجابتك يا أميرة love you princess