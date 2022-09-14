اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – هدي المفتي تكشف عن مفاتنها بالملزق والمكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الشابة هدي المفتي مجموعة من الصور الجديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هدي المفتي مرتدية ملابس غريبة ومتعددة الأوان من أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الساعات الماضية، وكانت مكشوفة من منطقة البطن بالإضافة إلي كونها ضيقة للغاية على جسدها، أما من الناحية الجمالية ققد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاة مع ترك شعرها على أكتافها وظهرها.

وعلق الكثير من المعجبين على هذه الصور مثل ويلوموني بحبككك- يابا قد الدنيا- ماشاءالله- حرفيا بعشق افلامك – خاقه على عيونك.