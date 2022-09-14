فن ومشاهير

اليوم.. محمد رمضان يطرح أغنية دوشة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 11:24 صباحاً - روج الفنان،محمد رمضان لأحدث أغانيه"دوشة"،وغير الصورة الشخصية لحسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

وكتب رمضان على صورته:"صباح الخير دوشة النهاردة ٤ مساءً بتوقيت القاهرة ثقة في الله نجاح".

تعاقد النجم محمد رمضان، على تجربة سينمائية فريدة مع شركة إيغل فيلمز/ Eagle Films للمنتج جمال سنان، بعنوان "مرزوق وإيتو"، حيث رصدت الجهة المنتجة ميزانية ضخمة للعمل، لضمان خروجه بأفضل نتيجة من حيث الإمكانيات والتقنيات التي تناسب أجواء الفيلم.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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