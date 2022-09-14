اليوم.. محمد رمضان يطرح أغنية دوشة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 11:24 صباحاً - روج الفنان،محمد رمضان لأحدث أغانيه"دوشة"،وغير الصورة الشخصية لحسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

وكتب رمضان على صورته:"صباح الخير دوشة النهاردة ٤ مساءً بتوقيت القاهرة ثقة في الله نجاح".

تعاقد النجم محمد رمضان، على تجربة سينمائية فريدة مع شركة إيغل فيلمز/ Eagle Films للمنتج جمال سنان، بعنوان "مرزوق وإيتو"، حيث رصدت الجهة المنتجة ميزانية ضخمة للعمل، لضمان خروجه بأفضل نتيجة من حيث الإمكانيات والتقنيات التي تناسب أجواء الفيلم.