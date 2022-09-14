زوج بوسي لـ بسمة وهبة: رصيدها زاد عندي لما وافقت أرجع لأم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 10:26 صباحاً - قال هشام ربيع مصفف الشعر وزوج المطربة بوسي، إن ما تروجه السوشيال ميديا بشأن تدهور العلاقات بينهما أمر مغلوط تماما، موضحًا: "الموضوع مأفور بشكل غير عادي في السوشيال ميديا وبوسي تنهار بسبب حديث السوشيال ميديا أنها كانت تعوق والدها". »

وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور: "صالحتها ووالدها على بعض، وقلت لها عاوزين نتصور مع بعض وننزل الصورة عشان الناس فاهمة إنك عاق، لكن هي قالت أنا ميهمنيش الناس، أنا بعامل ربنا".

وتابع مصفف الشعر وزوج المطربة بوسي: "رجعت لأم أولادي وولادنا مع بعض في كل حتة، ورصيدها زاد عندي لما وافقت أرجع لأم الأولاد".

وكانت هناك حالة من الجدل، أثارتها الأخبار المتداولة حول علاقة المطربة بوسي من مصفف الشعر هشام ربيع، والذي أعلنا زواجهما منذ 100 يوم، وذلك بعدما ظهر مشاكل بينهما تكهن البعض من خلالها أنهما انفصلا بشكل رسمي.

وتصدر الثنائي مؤشرات البحث بجوجل وفيس بوك، بعدما قاما بعمل "حظر" لبعضهما على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو ما يظهر وجود مشكلة كبيرة بين الطرفين، قد تكون تطرقت إلى الانفصال بشكل رسمي.