نرصد أسعار الاسماك في سوق العبور اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 10:26 صباحاً - شهدت أسعار الأسماك حالة استقرار فى سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 .

حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 - 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.

وقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة 1 مابين 32 إلى 36 جنيها.

- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح من 23 إلى 29 جنيها .

-البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 40 جنيهًا.

-فيليه أسماك البلطي من 30 إلى 160 جنيهًا

- قشر بياض من 85 إلى 115 جنيهًا للكيلو .

- سمك البياض بحيرة ناصر من 30 إلى 50 جنيهًا،

- بياض أملس من 60 الى 85 جنيهًا.

- سمك الماكريل مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا .

- سمك الوقار بين 80 إلى 120 جنيهًا.

-سمك موزة ما بين 48 إلى 55 جنيهًا .

-الجمبري نمرة 1 من 145 إلى 275 جنيهًا

-الجمبري المجمد من 90 إلى 170 جنيهًا

- البرانيس الاسكندراني من 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو

- القراميط فتراوح سعرها ما بين 10 الى 20 جنيهًا،

- المكرونة السويسي من 80 الى 90 جنيهًا.

- سمك البوري الممتاز ما بين 55 إلى 70 جنيهًا .

وسعر الدنيس تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهًا.

- الكابوريا بين 24 و 44 جنيهًا.

- السبيط والكاليماري بين 120 جنيهات و 200 جنيهًا.

- سمك موسى من 150 الى 270 جنيهًا .

- اسماك السردين المجمد من 20 إلى 30 جنيهًا .