أبو يطرح أحدث أغنياته بعنوان ”أنتي حلوة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 10:26 صباحاً - طرح الفنان "أبو" أحدث أغنياته بعنوان "أنتى حلوة"، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية المختصة بتحميل واستماع الأغاني الحديثة.

وأغنية إنتي حلوة من كلمات باسم عادل وألحان محمد النادى وتوزيع موسيقي أمين نبيل.

وتقول كلمات أغنية "أنتى حلو":

دى المصرية ست بنات الدنيا ديه.. الأصلية.. النغشة.. أم عيون عسلية..

نص حلاوة الدنيا فيكى والنص التانى فى عينيكى.. الرحمة الله يخليكي.. إيه الجمال ده".

وكان قدم المطرب أبو أغنية بعنوان "3 دقات" بمشاركة النجمة يسرا، وحققت الأغنية حتى يومنا هذا نحو 750 مليون مشاهدة عبر موقع اليوتيوب، وذلك بعد حوالي 5 سنوات من طرحها. وشارك فى الكليب العديد من نجوم الفن.

وصرح أبو أنه غنى 3 دقات لزوجته، قائلا: "لما عملت أغنية 3 دقات كنا متخانقين وكنا مقررين الانفصال، ولكن كنت عايز أصالحها، وعملت أغنية 1000 احتمال كان تلحينها وفكرتها أول ما سبنا بعض".