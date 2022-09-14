فن ومشاهير

أشرف زكي عن حبس طليق منة عرفة: لا تعليق على أحكام القضاء

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 10:26 صباحاً - رفض الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية التعليق على الحكم الصادر مساء اليوم بحبس محمود المهدي طليق منة عرفة سنة مع الشغل وكفالة ١٠ آلاف جنيه.

وقال أشرف زكي فى مداخلة هاتفية أجرها مع الإعلامي سيد علي: «معنديش أي تعليق، وطبعاً لا تعليق على أحكام القضاء والحمد الله على كل شىء».

وتابع: «بخصوص قصته مع منة عرفة كمشكلة شخصة هما عارفين رأيي، لكن بالنسبة للحكم الصادر النهاردة ماعنديش أي كلام، قضاء مصر وأحكامه لهم كل الإحترام»

وقضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار سليم سليم وسكرتارية ضياء صبحي، بحبس طليق منة عرفة سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه وتعويض مدني مؤقت وأتعاب المحاماة والمصاريف، لقيامه بسب وقذف أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا في إحدى الصحف.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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