تعرف على رد هانى شاكر على ترشح مصطفى كامل لـ نقابة المهن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 08:24 صباحاً - كشف الفنان هانى شاكر عن تحضيره لأغنية جديدة وحقيقة منعه لكاظم الساهر من الغناء فى مصر من خلال لقائه ببرنامج the insider بالعربى .

وقال هانى شاكر :" بحضر أغنية خاصة للشعب السورى وهقدمها فى حفل الأوبرا يوم 15 , الأغنية ألحان وليد سعد وكلمات اسماعيل رأفت وتوزيع خالد نبيل“.

وعن عودته لنقابة المهن الموسيقية أوضح هانى شاكر :" قرارى نهائى وانتهت القصة خلاص ، كانت فترة من حياتى وخلصت".

وعن ترشح الفنان مصطفى كامل أضاف هانى شاكر :" بتمناله النجاح والتوفيق واستكمال مسيرة النجاح".

وعن حقيقة منعه لكاظم الساهر من الغناء فى مصر قال هانى شاكر :" كلام فارغ وشرف لينا ان كاظم الساهر يغنى وسطنا".

ومن ناحية أخرى قال الفنان هاني شاكر إن استقباله في سوريا لم يحدث في التاريخ، وإن الإقبال على حفله لم تشهده البلاد من قبل، بحسب تصريحات المسئولين المحليين.

وعبر هاني شاكر عن سعادته فور وصوله إلى مطار دمشق، من حب وإصرار الشعب السوري على حضور الحفلات، المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وقال الفنان هاني شاكر فى تصريحات له لوسائل إعلام محلية، إنه كان سعيدا بإقبال الجمهور على حفله، لكنه حزن أيضا خوفا عليهم ولم يتمن أن يحدث ذلك.

وتحدث هاني شاكر عن آخر حفل أحياه فى سوريا، وكان بمدينة حلب منذ ما يقرب من 15 عامًا مضت، وأكد أن الجمهور السوري حمل سيارته من على الأرض لمنعه من مغادرة المسرح والتوقف عن الغناء حبا وعشقا له.