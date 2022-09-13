شاهد .. مايا دياب نايمة على السرير ومعرضاها على الاخر

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 12:07 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية مايا_دياب صورةً لها التقطتها على سرير نومها، بشكل عفوي، استطاعت أن تدخل لوائح الترند عبر (السوشيال ميديا).

ارتدت لباسًا بسيطًا غير متكلّف. مايا بدت كأهم عارضات الأزياء بلقطتها أدناه، التي حصدت أعلى نسبة تفاعل.

نحبّها لأنها متفرّدة لا تشبه أحدًا سواها، واستطاعت أن تبتكر هوية خاصة بها.

لذا تسير بطريقها الخاص ولا تعتمد تقليد إحداهنّ من زميلاتها، ونجحت في كل الميادين من التقديم للغناء للتمثيل.

قدرة على التنقل بين عدّة مجالات فنية، لا تمتلك مفاتيحها وأسرارها سواها بين كلّ اللبنانيات.

كما أنها تتمتع بمؤهلات خارجيّة مميزة من جسدها الرشيق الطويل وصولًا إلى ملامحها السمراء الجذابة.

ما يجعل منها نموذجًا نقدّره، بزمن المقلّدات المستنسخات جائعات الشهرة، اللاتي يظننّ أن النجاح ربح يُسهل الحصول عليه.

مايا تتمتع بشعبية واسعة عبر مواقع التواصل، والأرقام التي تحققها كلّما نشرت صورة أو فيديو تثبت دون محال أنها تقارع نجمات الصف الأول في الشرق العربي.