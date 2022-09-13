شاهد .. مطربة أغنية مسيطرة بتلعب بالمايوه وتتعرض لموقف محرج في حمام السباحة

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 08:37 مساءً - نشرت المطربة السورية لميس كان صاحبة أغنية "مسيطرة" فيديو لها عبر حسابها على انستجرام وهي تلهو. بمايوه جرئ في البسين وبعظها تعرضت لموقف محرج حيث سقطت في شلال بالعوامة.

وكانت قد ردت المطربة السورية لميس كان، صاحبة أغنية مسيطرة، على أنباء طلاقها بعد شهر واحد من الزواج.

وكتبت لميس كان عبر ستوري حسابها الخاص بموقع انستجرام، : بعدين ما تقولوا أني حامل كمان عشان الخبر يصير تلاتة بواحد.

وكانت قد تفاجأت المطربة السورية لميس كان -صاحبة أغنية مسيطرة- بأحد المعجبين بها يبلغها بشائعة طلاقها بعد مرور شهر واحد من الزواج.

وقامت المطربة لميس كان، بإعادة نشر تعليق المتابع وعلقت : «يا عمري أنتوا».

واعتبر البعض قيام لميس كان بإعادة نشر هذه المعلومة عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، تأكيد لأخبار طلاقها بعد مرور شهر العسل فقط.