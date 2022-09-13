اتفرج / ظهور مفاجئ ومُحزن للفنان عادل امام بعد غياب كبير.. لن تصدقوا كيف تبدل حالة وظهر بنحافة أخفت ملامحة معقولة ده للزعيم!!

الرياض - محمد الاطلسي - ظهور مفزع للزعيم عادل امام بعد غياب لسنوات.. لن تصدقوا كيف أصبح بعمر الـ 82 عام.. تفاصيل وجهه اختفت !! بعد غياب لسنوات عديدة، ظهر الزعيم عادل امام محبوب الجماهير العربية، ولكن كانت اطلالته مختلفة حيث واكد الجمهور أنها تغيرت ملامحة واختفت تفاصيل وجهه المعهودة بعد أن وصل لعمر 82 عام.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع أحدث صورة للزعيم عادل إمام وانتشرت على نطاق واسع، ظهر فيها مع المستشار أمير رمزي، شقيق الفنان هاني رمزي.

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وكانت أخر إطلالات الفنان عادل إمام التلفزيونية، في مسلسل "فلانتينو" من بطولته في موسم دراما رمضان 2022.

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