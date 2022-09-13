الأمن يكشف ملابسات اختطاف فتاة الإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 05:25 مساءً - كشفت أجهزة الأمن، حقيقة ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن الادعاء بتعرض إحدى الفتيات للاختطاف بالإسكندرية.

ورصدت المتابعة الأمنية، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مصحوبًا بصورة لإحدى الفتيات وإدعاء القائمة على النشر بتعرض الفتاة للاختطاف بمحافظة الإسكندرية والزعم بوجود بعض المقاطع المصورة من إحدى كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تظهر اصطحاب إحدى السيدات للفتاة وهي في حالة عدم اتزان.

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة سيدي جابر، بلاغًا من والد الفتاة، وأفاد بغيابها عن منزل الأسرة - الكائن بدائرة القسم عقب خروجها لحضور "درس تعليمي" بمسكن زميلتها وغلق هاتفها المحمول، وقرر بعدم تحصله على أي تسجيلات مصورة من كاميرات على النحو الوارد بما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وباستخدام التقنيات الحديثة تم العثور على الفتاة المشار إليها بمنطقة العطارين بالإسكندرية، وبسؤالها قررت التغيب عن منزل الأسرة بمحض إرادتها لوجود خلافات أسرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.