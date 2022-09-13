سامو زين يتصدر مؤشر محركات البحث ”جوجل” بعد الحكم بحبسه عامين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 03:28 مساءً - تصدر الفنان سامو زين، تريند مؤشر محركات البحث على موقع جوجل، وذلك بعد الحكم بحسبه عامين.

في السطور التالية التفاصيل الكاملة للحكم...

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار معتز صادق، بمعاقبة أسامة الأبرص، وشهرته سامو زين، بالحبس سنتين، وكفالة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالتهرب من سداد مليون و300 ألف جنيه مصري للضرائب.

كما قضت المحكمة بتغريم الفنان السوري ساموزين، نفس قيمة مبلغ التهرب، والمصروفات.

وكشفت عريضة القضية رقم 135 لسنة 2022 جنح التهرب الضريبي، أن الفنان السوري ساموزين تهرب من سداد مبلغ 1.397.393 جنيها مصريا للضرائب.

وطرح المطرب سامو زين، الأيام الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان "لا لا لا" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

"لا لا لا" من كلمات أحمد جوكر، والملحن معتز أمين والموزع الموسيقي ومهندس الصوت أسامة عبد الهادي.

وطرح سامو زين الأغنية على طريقة الفيديو كليب بخاصية فيديوهات "الريلز" وظهر خلال مشاهد الأغنية بشكل جديد ومختلف.