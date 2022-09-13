حمدي الوزير: مرة حبيت واحدة طلعت خرساء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 01:26 مساءً - في ظهور خاص وحصري بعد أزمته الصحية، استضافت الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة الفنان القدير حمدي الوزير.

وقال الفنان حمدي الوزير إنه شعر بخوف بعض الممرضات من التعامل معه في المستشفى أثناء علاجه، مضيفا: عمري ما عاكست واحدة.. مرة حبيت واحدة طلعت خرساء.

وتحدث الوزير خلال الحلقة عن مشواره الفني وكواليس بعض أعماله مثل التخشيبة والمغتصبون وغيرها من الأعمال، كما فجر الوزير خلال الحلقة العديد من الأسرار والمفاجآت.

وكشف الفنان حمدي الوزير سرا لأول مرة عن دوره في فيلم رغدة متوحشة بطولة الفنان رامز جلال.

كما تحدث الوزير لأول مرة عن سبب رفضه العمل مع المخرج العالمي يوسف شاهين، الذي عرض الأخير عليه بعض أعماله.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يعرض على تليفزيون الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.