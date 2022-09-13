تعرف على رد طليق آيتن عامر بعد أنباء عودتهما

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 01:26 مساءً - نشر محمد عز العرب طليق الفنانة آيتن عامر منشورا غامضا وغير متوقع عبر خاصية ستوري على إنستجرام.

وشارك صورة له وهو يستمع لأغنية شهيرة وعلق عليها بكوبليه من الأغنية ": مفيش حاجة هترجعني، مفيش حاجة هتمنعني".

نشرت الفنانة آيتن عامر رسالة حب اتت اليها عبر خاصية ستوري على حسابها.

وجاء في الرسالة": انت نغمة استحلت قلبي فرحا"، وردت عليها قائلة احبك.

تزال أنباء عودة آيتن عامر لزوجها تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وفي أول رد فعل من مدير التصوير محمد عز العرب بعد تلك الضجة نشر صورة للقمر عبر ستوري حسابه على"انستجرام" وكتب أسماء أبنائه عليها "تيتي، ويوسف".

نشرت آيتن عامر عدة صور عبر ستوري حسابها على انستجرام واللافت للأمر انها ظهرت بالدبلة.

فاجأت الفنانة آيتن عامر متابعيها على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام بإعادة متابعة صفحة زوجها عز العرب مجددا بعد أيام من أنباء طلاقها منه.

وتأتى هذه المتابعة كخطوة أولى بعد عودتها لأبو أولادها، خاصة بعد الفيديوهات التى قامت بنشرها منذ صباح اليوم والتى تشمل العديد من الفيديوهات المضحكة مع أًصدقائها المقربين، مما جعل عدد من رواد صفحتها يؤكدون على صحة أخبار عودتها إلى زوجها وأبو أولادها عز العرب.