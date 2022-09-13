أكتوبر المقبل.. إنطلاق النسخة العاشرة من مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 01:26 مساءً - يستعد محبي مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي -كاف)، أكبر مهرجان متعدد الفنون في مصر لعودته من جديد في الفترة من 8 إلى 30 أكتوبر المقبل.

ويصادف هذا العام مرور عشر سنوات على انطلاق المهرجان، شهدت فيها منطقة وسط البلد مختلف العروض والتجارب الفنية المعاصرة من كافة دول العالم. ويضم برنامج النسخة العاشرة أكثر من عشرين عمل فني فريد من نوعه يقدمه فنانون وفرق من عشرة جنسيات مختلفة.

وتشهد فعاليات المهرجان هذا العام عودة "الملتقي العربي للفنون المعاصرة" للقاهرة بعد غياب أربع سنوات.

ويتضمن برنامج دي-كاف هذا العام مجموعة من التجارب الفنية الاستثنائية، فيضم برنامج الفنون الأدائية عروض مسرحية ورقص معاصر مع مزجها بعناصر فنية أخري، ويستضيف المهرجان لأول مرة عرض فني من بوركينا فاسو.

أما برنامج الميديا الحديثة والفنون البصرية يعود بقوة خلال أفلام الواقع الافتراضي، ولأول مرة يتم تقديم معرض فنون بصرية للوحات بالذكاء الاصطناعي، وكعادة مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة في مزج الفنون بالتراث المعماري لوسط القاهرة سيعيش الجمهور تجارب فنية مبهرة من خلال أحدث التقنيات المستخدمة في العروض. وفي إطار مسؤولية دي- كاف المجتمعية، تتناول العديد من الأعمال الفنية المميزة قضية التغير المناخي، والتحديات التي تنتج عنه، والطرق التي يمكن للفنانين العمل من خلالها لزيادة الوعي وممارسة الفن بشكل أكثر استدامة.

ويعود من جديد ضمن فعاليات دي -كاف النسخة العاشرة، "الملتقي العربي للفنون المعاصرة" بعد مرور أربع سنوات حيث تم إلغائه في عام 2020 بسبب كورونا، ويعد الملتقى فرصة حقيقية للفنانين للتفاعل وتبادل الخبرات مع المبدعين من مختلف الدول.

يهدف الملتقى إلى دعم وتطوير قطاع الفنون المعاصرة في العالم العربي من خلال تزويد المبدعين الإقليميين بفرصة عرض أعمالهم أمام محكمين دوليين ويتضمن الملتقى هذا العام عروض فنية من مصر ولبنان والمغرب.

وبمناسبة مرور 10 سنوات على النسخة الأولى من دي-كاف، يقول "أحمد العطار" المدير الفني للمهرجان: " يعد مرور 10 سنوات هو علامة فارقة لأي مهرجان، ولكني أعتبر أن هذه هي البداية، وآمل أن نحتفل يومًا ما بعشرين أو ثلاثين عامًا لمهرجان دي-كاف." وأضاف: "السنوات التي مضت تؤكد على تميز وتفرد مهرجان دي-كاف، فهذا العام سيشهد عروض لفنانين كانوا قد شاركوا في السنوات الماضية وهو ما يعكس قيمة المهرجان الكبيرة لدى الجمهور وفنانين دي كاف".

كما أكد العطار على دور الملتقى العربي للفنون المعاصرة الاستثنائي في التفاعل والتبادل ما بين الفنانين والمتخصصين في الفنون من مختلف الدول العربية والغربية.

ويعتبر مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، المهرجان الوحيد من نوعه في مصر لعدة أشكال من الفنون المعاصرة يستمر على مدار ثلاثة أسابيع من كل عام، في عدة أماكن بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، يشتمل المهرجان على عروض فنية أدائية ومسرحية وبصرية وموسيقية وعروض ديجيتال وسينمائية. يشارك في المهرجان مجموعة من الفنانين المصريين والعرب والعالميين من جميع أنحاء العالم يجتمعون في قلب القاهرة.