مادلين طبر تتصدر محرك البحث ”جوجل” بعد تصريحاتها عن البوركيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - تصدرت مادلين طبر محرك البحث "جوجل"، وذلك عقب تصريحاتها الجريئة عن البوركيني التي أثارت جدلًا واسعًا بين الجمهور.

وجاءت هذه التصريحات كالتالي: "أنا أعرف اللي عايزة تعوم تلبس مايوه، ممكن تلبس مايوه قطعة واحدة، لكن تتخنق بالمطاط من فوق لتحت ده ظلم يمارس ضد المرأة المصرية ويقولون إنه لحمايتها، ما تتلموا إنتو يا رجالة وماتبصوش، المشكلة في الراجل المصري مش الست المصرية”.

وعبرت الفنانة مادلين طبر عن امتنانها لدور إلهام النجار الذي قدمتها في مسلسل "ملف سري" وأن تجسيدها دور الأم في العمل الدرامي يعد رسالة إلى جميع الأسر المصرية وأن الأم المعاصرة هي التي تعد من الامهات التي تعلم أبنائها الشجاعة والمواجهة لجميع التحديات التي تواجهها البلد.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن شخصية إلهام النجار التي تمتلك رئاسه تحرير إحدى الجرائد الخاصة والتي هي لسان الشعب المصرى في جميع طوائفة المتعددة في تغيير الواقع التي عاشته مصر في فترة أحداث 25 يناير وثورة 30 يونيو تجسد أصالة الأم المصرية في تعاونها ومساندتها للشباب من أجل تحقيق مستقبل مشرق لتلك الشباب الطاهر النقي.