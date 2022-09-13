وزيرا الثقافة والشباب والرياضة يبحثان سُبل تكثيف التعاون بين الوزارتين خلال الفترة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بمقر مكتبها بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لبحث سُبل التعاون بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة، حضر اللقاء من وزارة الثقافة، الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، وأمير نبيه رئيس قطاع مكتب الوزير، ومن وزارة الشباب والرياضة، كل من، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للتنمية الشبابية، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات الشبابية، ومصطفى عز العرب رئيس الأداء التنفيذي بوحدة الشباب.

تناول اللقاء، بحث تكثيف سُبل التعاون بين الوزارتين في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين في كافة مجالات الآداب والفنون.

من جانبها، عبرت وزيرة الثقافة، عن سعادتها بهذا اللقاء المثمر، الذي يؤكد على التعاون البناء بين مؤسسات الدولة، والذي يحقق إستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".