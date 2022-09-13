بسمة ضيفة مسلسل ”طير بينا يا قلبي” المذاع على قناة ON دراما

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 11:25 صباحاً - تواصل كل من الفنانة بسمة والفنانة بسمة تصوير دورهن ضمن أحداث مسلسل “ طير بينا يا قلبي ” ، والذي بدء عرضه ليلة أمس .

ومن المقرر ان تظهر بسمة وسلوي عثمان ضمن أحداث العمل فى عدد من الحلقات على غرار ضيوف الشرف ، ولكن بأدوار مؤثرة داخل السياق الدرامي .

و يعرض مسلسل "طير بينا يا قلبي" على شاشة قناة ON الساعة الثامنة مساءًا على شاشة قناة ON، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة ON دراما الساعة العاشرة مساءً.

ويشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي" كل من: ريم مصطفى، بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، ابرام سمير، عمرو عبد العزيز، هالة فاخر، محسن محيى الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول الأسرة ومنظومة التعليم عبر قالب درامى يظهر خلال الحلقات، التى تدور حول عائلة ثرية تقوم بإنشاء مدرسة إنترناشونال، ويسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين المدارس الإنترناشونال والمدراس الحكومية والعديد من الصراعات التى يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.