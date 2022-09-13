اتفرج _ انت الان تتابع خبر للسيدات فقط- اتفرج فيفي عبده فتحت مدرسة رقص أون لاين ببلاش والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو لها، على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات

وظهرت فيفي عبده، في الفيديو خلال قضاء عطلتها الصيفية مرتدية فستان من اللون البرتقالي والمكشوف من منطقة الصدر وتتحدث لجمهورها لفترة طويلة حول أنها سوف تقوم بتعليم السيدات الرقص في بث مباشر ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء، معلقة ‏انبسطت جدا معاكم النهارده وأن شاء الله أشوفك بكرة بأذنك يا رب بحبك اوي خمس.

وعلق الكثير من جمهورها على الفيديو مثل صباح الجمال- الله يسعد قلبيك ست فيفي.