حقيقة اعتزال منة فضالي الفن.. كشفت كل حاجة بحدة لجمهورها

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حقيقة اعتزال منة فضالي الفن تكشفه بحدة للجمهور

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة منة فضالي بنفي كل ما انتشر من أنباء بخصوص اعتزالها الفن، ووصفت هذه الشائعات بأنها مزعجة كثيراً، وأكدت خلال العديد من التصريحات أنها مندهشة من الخبر الذي لا تعرف مصدره.

وقالت الفنانة منة فضالي “أنا لم اعتزال، ولو قررت اعتزال الفن سأعلن الخبر للجمهور بنفسي عبر حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي”، ونفت كل ما انتشر بشدة وحدة كبيرة مؤخراً.

آخر أعمال الفنانة منة فضالي

وأما عن آخر أعمال الفنانة منة فضالي كان فيلم الفارس مع المخرج رؤوف عبد العزيز، وشاركها كلاً من الفنان أحمد زاهر، حسين فهمي، وإيمان العاصي، ونهال عنبر، وصلاح عبد الله، ورنا رئيس، وملك أحمد زاهر، وأحمد صفوت، وعابد عناني، ودارين حداد في البطولة وغيرهم الكثير من الفنانين الآخرين