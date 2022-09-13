اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج .. مي عمر بفستان جريء فوق الركبة.. إطلالتها غريبة وأثارت الجدل والان مع التفاصيل

مي عمر بفستان جريء فوق الركبة يثير الجدل

رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة مي عمر على مشاركة كل متابعيها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بصورة جديدة لها من أجدد ظهور لها، وارتدت فستان جريء ومميز.

وأطلت الفنانة مي عمر في الصور بشكل جريء وارتدت توب بأكمام طويلة وقصير كثيراً فوق الركبة، وكشف عن بطنها، وتميز باللون الأبيض الذي لا يوجد فيه النقوشات أو التطريزات مع جيب قصير كثيراً بنفس اللون.

وارتدت حذاء بكعب عالي لونه أبيض وحقيبة يد صغيرة نفس اللون، ونسقت العديد من الإكسسوارات البسيطة التي أظهرت أناقتها، واعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت الألوان الترابية الهادئة، وحصلت الصور على إعجاب الجميع.