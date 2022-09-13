أول أكتوبر.. طرح فيلم Amsterdam في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 09:28 صباحاً - يعود الممثل العالمي من أصل مصري رامي مالك إلى السينمات مجددا بفيلمه الجديد Amsterdam المقرر طرحه في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم.

يشارك رامي مالك الذي يبلغ من العمر 41 عاما في بطولة فيلم Amsterdam مع كل من كريستيان بيل، أنيا تايلور جوي، جون ديفيد واشنطن، مارجو روبي، روبرت دي نيرو، زوي سالدانا، تايلور سويفت وغيرهم.

فيلم Amsterdam من بطولة وإخراج جورج أو راسل، وتدور أحداثه في الثلاثينات حول ثلاثة أصدقاء شهدوا جريمة قتل، وأصبحوا مشتبه بهم، ويكشفون خلال أزمتهم عن واحدة من أسوء المؤامرات في التاريخ.

تم تصوير فيلم Amsterdam في الفترة من يناير إلى مارس 2021، في لوس أنجلوس، وهو أول عمل للمخرج جورج أو راسل منذ عام 2015، وهو عمل كوميدي غامض.

انضم رامي مالك في ديسمبر الماضي، إلى فريق فيلم المخرج الشهير كريستوفر نولان الجديد " Oppenheimer"، الذي يضم عدد كبير من النجوم.

كان رامي مالك أحدث المنضمين للفيلم المعلن عنه منذ فترة، إلى جانب فلورنس بوغ والممثل بيني سافدي، مع فريق العمل الذي يضم روبرت داوني جونيور ومات ديمون وإيميلي بلانت، وكيليان مورفي.

قدم رامي مالك مؤخرا، دور الشرير في فيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die، الذي نال عنه نقدا إيجابيا كبيرا، وشارك مع أبطاله وعلى رأسهم دانيال كريج في حملته الدعائية حول العالم.