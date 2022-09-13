طبيب شيرين عبدالوهاب: عاشت مشكلات متلاحقة عزلتها 4 سنوات عن جمهورها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 12:28 صباحاً - أكد الدكتور نبيل عبد المقصود، استاذ علاج السموم والادمان بكلية طب القصر العيني، أن النجمة شيرين عبد الوهاب كانت تحتاج إلى دعم والوقوف بجانبها الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه تعامل مع شيرين من ناحيتين كصديق وطبيب.

وأوضح الدكتور نبيل عبد المقصود، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن المشكلات المتلاحقة أثرت على شيرين عبد الوهاب وعزلتها عن الجمهور 4 سنوات، مؤكدا أن شيرين تريد أن تعود لجمهورها بصورة أفضل مما كانت عليه في السابق.

واستكمل: "شيرين مرهفة الاحساس جدا وهي تركيبة عجيبة طيبة وحساسة وعفوية بلا حدود ويمكن يتم تفسير عفويتها غلط"، موضحا أن الشهرة لها ضريبة كبيرة ولها تأثير على الحياة الشخصية للنجوم.