وزيرة الثقافة تباشر عملها من العاصمة الإدارية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 06:28 مساءً - باشرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عملها صباح اليوم الإثنين، من مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية، حيث إلتقت بعدد من قيادات الوزارة وهم الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الاعلى للثقافة، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصري العامة للكتاب وأمير نبيه رئيس قطاع مكتب الوزير.

وتطرقت اللقاءات إلى مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بخطط عمل القطاعين والتى كان من ابرزها ملف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 واستعداد الهيئة المصرية العامة للكتاب له والتى سوف تنطلق خلال يناير 2023 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، كما تناولت اللقاءات عدد من المحاور الهامة التى سوف يعمل عليها المجلس الاعلى للثقافة خلال الفترة المقبلة من خلال لجانه المتعددة