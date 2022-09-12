أصالة تحتل صدارة الأعلي مشاهدة بـ أغنيتين من ألبومها الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 03:28 مساءً - تمكنت الفنانة أصالة من التواجد ضمن قائمة الفيديوهات الاعلي مشاهدة عبر الموقع العالمي يوتيوب باغنيتين من البومها الجديد والذي تم طرح اغانيه بشكل متتابع علي فترات.

وتواجدت اصالة داخل قائمة الفيديوهات الاعلي مشاهدة علي موقع يوتيوب في مصر باغنية ازاي حبيبي والتي حققت ما يقرب من مليون مشاهدة في 4 ايام، بينما تواجدت في القائمة أغنية اخري من البومها وهي لو كل يوم ( الرحلة ) ، والتي تجازوت 2 مليون مشاهدة في الوقت ذاته .

وكانت الفنانة أصالة نصري، قد طرحت 3 أغاني جديدة ضمن ألبوم «شايفة فيك»، مساء الأربعاء 7 سبتمبر، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية الأولى للفنانة أصالة نصري، هو فيديو كليب بعنوان الرحلة ، والثانية بعنوان الله جاب، أما الثالثة والأخيرة فهي بعنوان ازاي حبيبي.