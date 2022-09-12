تعرف على تفاصيل فيلم الجديد لـ أحمد عز ”الملجأ” مع المخرج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 03:28 مساءً - تخوض المنتجة آلاء لاشين تجربة الإنتاج للمرة الثالثة، من خلال فيلم "الملجأ" بطولة النجم أحمد عز وإخراج شريف عرفة .

قام الفنان أحمد عز بعمل جلسات عمل مكثفة مع المخرج شريف عرفة؛ للوقوف على التفاصيل المبدئية لفيلمه السينمائى الجديد المقرر بدء تصويره خلال شهر اكتوبر المقبل.

سيبدأ أحمد عز تحضيرات العمل خلال الأيام القادمة، فور الاستقرار على أبطال الفيلم بالكامل ، ومن المنتظر طرحه في دور السينما خلال موسم عيد الفطر .

واجتمع أحمد عز وشريف عرفة في أكثر من عمل سينمائي، من قبل، منها الممر الذي عُرض عام 2019، وتناول بطولات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وكذلك فيلم الجريمة الذي دارت أحداثه حول شاب يعاني من مرض نفسي ومع تتابع الأحداث يكتشف بعض الجرائم التي قام بها.

ومن المفترض أن يبدأ عز خلال الشهور القادمة التحضير لفيلم ولاد رزق 3، الذي يقوم ببطولته بجانب عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود وكريم قاسم إخراج طارق العريان.