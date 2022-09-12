اخيراً زواج النجم سلمان خان بعد 55 سنة عزوبية.. والمفاجأة في عروسته الفنانة الشهيرة..لن تصدق من تكون

الرياض - محمد الاطلسي - متى يتزوج النجم الهندي سلمان خان؟ هل تزوج سلمان خان الذي اشتهر بتكتمه الشديد حيال حياته الشخصية سرا؟

هذه التساؤلات وما يشابها ترددت كثيرا من قبل معجبي ومحبي النجم الهندي سلمان خان على مدار السنوات الماضية، وكذلك مؤخرا عندما تحدثت بعض الشائعات عن زواج سلمان سرا، ويبدو أن سلمان قد قرر الرد على الشائعات بمقطع فيديو طريف نشره على صفحته الرسمية على موقع الإنستغرام.

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هل تزوج سلمان خان؟

مقطع الفيديو يظهر فيه سلمان خان 55 عام، بشخصيتين، الأولى هي شخصية "بريم" Prem التي قدمها في الفيلم الهندي الشهير Hum Aapke Hain Koun والذي تدور أحداثه في إطار رومانسي يركز على تقاليد الزواج الهندية، أما عن الشخصية الثانية فهي شخصية سلمان خان الحقيقية,

وفي مقطع الفيديو يدور حوار طريف بين الشخصيتين يسأل فيه "بريم" سلمان عن موعد الزفاف، ليجيبه سلمان قائلا: لقد انتهينا بالفعل، ليجيب بريم وقد بدت عليه علامات الصدمة قائلا:

"ماذا. انتهيتم؟"، وينتهي مقطع بسلمان وقد اكتفى بالابتسام ابتسامة عريضة بدلا من الرد.

تقارير حول زواج سلمان خان وسوناكشي سينها

يأتي ذلك بعد أن انتشرت على مواقع التواصل مؤخرا صورة معدلة لسلمان خان والممثلة الهندية الشهيرة سوناكشي سينها Sonakshi Sinha فيما قيل وقتها أنه حفل زفافهما، لتنتشر بعدها شائعة زواج سلمان وسوناكشي سرا، وهو ما ردت عليه سوناكشي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي كتبت فيه تقول:

"لا أعتقد أن هناك أحد غبيا لدرجة أنه لا يستطيع التفرقة بين صورة حقيقية وصورة زائفة".

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