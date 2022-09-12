هاري ستايلز يتسلم أول جائزة تمثيل له في موسم الأوسكار

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 02:30 مساءً - حصل المغني الشهير هاري ستايلز على أول جائزة له عن تقديمه عملا تمثيليا بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي في الحفل الذي أقيم أمس بالمدينة الكندية.

خاض هاري ستايلز أولى تجاربه السينمائي مع فيلم Don't Worry Darling ونال إشادة كبيرة عقب عرضه بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي رغم الأزمات العديدة القائمة بين أبطاله.

وفي تورونتو عرض للفنان هاري ستايلز فيلما آخرا وهو My Policeman الذي نال عنه جائزة التمثيل وبدء به موسم جوائز الأوسكار الذي من المتوقع أن يكون أبرز نجوم هذا العام.

منح مهرجان تورونتو العديد من الجوائز ليلة أمس، منها تكريم الممثل بريندان فريزر، والمخرج سام مينديز، وغيرهم.

ووصف هاري ستايلز الجائزة بأنها رائعا، مشيرا إلى أنه كان سعيدا بتقديم الفيلم ويأمل أن يستمتع به الجمهور مثلما كان الحال بين فريق العمل.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو غريب للمغني هاري ستايلز وزميله الممثل كريس باين أثناء تواجدهما في قاعة عرض فيلمهما الجديد ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

دخل أبطال فيلم Don't Worry Darling قاعة العرض بعد المرور على السجادة الحمراء تباعا، واستقبلهم الجمهور بتحية لكل منهم، وحينما اقترب هاري ستايلز من مقعده بجانب كريس باين أقدم على حركة مفاجئة.

حينما اقترب هاري ستايلز من الجلوس بجانب كريس باين نظر نجم Wonder Woman الذي كان يصفق لزميله إلى الأسفل ما جعل الجمهور يعتقد أن زميله بصق عليه رغم عدم وجود دليل صوتي على هذا الأمر.

فيما ترجم آخرون الموقف على أن هاري ستايلز كان ينظر لنظارة كريس باين التي وضعها بين قدميه ما جعل الممثل الشهير ينظر لنفس الشيء.