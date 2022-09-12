اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – منة فضالي بفستان شفاف يكشف عن مفاتنها بالكامل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت منة فضالي، خلال تواجدها قضاء عطلتها الصيفية مع، حيث ارتدت فستان حتي الركبة من اللون الأزرق الشفاف الذي كشف عن ما ترتديه في الأسفل و جميع مناطق جسدها واستخدمت الكثير من المكياج مما أثار اعجاب كافة جمهورها، معلقة : قلبك أنعم مكان على وجه الأرض.وعلق الكثير من جمهورها علي الصورة مثل حبيبتي منوش القمر-سندريلا الشرق ورقم واحد ديما ومتالقه منه فضالي وبس وبس وبس.