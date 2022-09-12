اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج .. منة شلبي تقلد ياسمين صبري بارتداء نفس الفستان.. قولوا مين الأحلى فيه والان مع التفاصيل

منة شلبي تقلد ياسمين صبري بارتداء نفس الفستان بنقوشات مميزة

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة منة شلبي بنشر العديد من الصور لها على خاصية ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، وهي بفستان صيفي مميز يشبه فستان الفنانة ياسمين صبري.

وأطلت الفنانة منة شلبي بفستان صيفي من اللونين الأبيض والأزرق ومنقوش بالكثير من الفراشات ومعه سلسلة في الرقبة يوجد فيها عين زرقاء، وجاء هذه الإطلالة مشابهة كثيراً لفستان الفنانة اسمين صبري، وهي التي نشرت منذ أيام قليلة صور بفستان صيفي مميز وبألوان مبهجة وبتسريحة شعر مميزة على انستجرام.

وتركت منة شلبي شعرها منسدلاً، وظهرت شلبي بنفس إطلالة ياسمين صبري ولكن الاختلاف هو طول الشعر ولونه، وهي من أبرز الأشياء التي لفتت انظار جميع المتابعين إليهم، وبدئوا يقارنوا بين منه وياسمين بعد الصور المشابهة لبعضهم البعض.