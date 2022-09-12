اتفرج _ انت الان تتابع خبر هجوم عنيف من زوجة علي ربيع عليه بعد الانفصال: أنا خصيمة أي حد ظلمني والان مع التفاصيل

هجوم عنيف من زوجة علي ربيع عليه بعد الانفصال

رياض - احمد صلاح - قامت ندى محمود زوجة علي ربيع الأولي بالكشف عن وجود خلافات بينهما، وهي التي انتهت بطردها من المنزل ومعه طفلتها، وهذا على حسب ما نشرته على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام” وارجعت سبب الخلافات إلى والدة علي.

وقالت زوجة علي ربيع “أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة.. أنا خصيمة أي حد ظلمني أنا وبنتي أو أثر عليا تأثير سلبى في حياتي وخربهالى وعند الله تلتقى الخصوم ويوم القيامة نلتقى أمام الله، إليك فوضت أمرى يا الله وأنت خير وكيل”.