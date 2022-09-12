شاهد .. ابنة مخرج "باب الحارة" تلهب الجمهور بصورها العارية

فنون - كتب سعد محمود في الأثنين 12 سبتمبر 2022 12:07 صباحاً - نشرت نجمة باب الحارة وابنة مخرج العمل، شمس الملا مجموعة صور عبر حسابها في انستغرام وثقت فيها رحلة استجمام كانت تقوم فيها بإحدى الدول.

وفجرّت اطلالات شمس الملا ردود المتابعين بسبب ظهورها الجريء بملابس داخلية وهي تلتقط الصور بطريقة مثيرة، ما عرضها للكثير من الانتقادات والهجوم، بينما تغزل البعض بجمالها واثارتها، مؤكدين على حريتها بارتداء ما تشاء.

وهذه ليست المرة الاولى التي تثير فيها شمس الملا الجدل بسبب الجرأة المبالغ فيها باطلالاتها وملابسها المكشوفة، التي تظهر فيها بالصور والفيديوهات التي تنشرها غبر الانستغرام، والتي تعرضها لانتقادت الجمهرو لكنها لا تكترث بالتعليقات السلبية.

يذكر ان شمس قد عانت بعد وفاة والدها المخرج السوري الشهير بسام الملا الذي أخرج الأجزاء الأولى من مسلسل باب الحارة عندما كان العمل يحقق شهرة ومشاهدات عالية.

ووثقت بعض الصور والفيديوهات انهيار شمس على والدها بعد وفاته بمرض السرطان، فكان الحزن والانهيار واضحا عليها، كما نعته وعبرت عن حزنها لوفاته وفقدانها له عبر كلمات مؤثرة تنشرها على حساباتها على مواقع التواصل.

الجدير بالذكر ان شمس الملا لم تشارك في أي أدوار فنية منذ ظهورها في احدى أجزاء مسلسل باب الحارة عندما كان والدها مخرج العمل،ورغم انها لم تكرر التجربة في التمثيل، الا انها حققت نجاحا وشهرة بعد هذا الدور واثارتها للجدل باطلالاتها.