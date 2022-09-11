شاهد .. نجمة "باب الحارة" كندة حنا تخطف الأنظار بفستان مكشوف يظهر مفاتنها

فنون - كتب سعد محمود في الأحد 11 سبتمبر 2022 08:42 مساءً - لفتت الفنانة السورية كندا حنا أنظار محبيها وجمهورها على صفحات السوشل ميديا بنشرها صورا لها.

حيث نشرت صورا جديدة لها على حسابها الخاص على انستقرام وظهرت باطلالة انيقة المظهر.

اعتمدت على وضعـ.ية السيلفي حيث تصورت من امام مراة واعتمدت في اطلالتها على ارتداء فستان صيفي باللون الأبيض.

الفستان مكشـ.وف من جهة السـ.اقين ومن جهة الصـ.در ووضعت امامها الكثير من مستحضرات التجميل والعطورات.

كما انتشرت الصور بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الجمهور عن حبهم لها وعن نعومة اطلالتها وجمالها.

التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق وتخرجت عام 2006. أول ظهور لها على الشاشة كان في عام 2004 في فيلم (باب الشمس).

لكن توالت بعدها أعمالها الفنية فشاركت في عام 2005 في المسلسل الاجتماعي رجال ونساء.

إلى جانب العديد من نجوم الدراما السورية منهم خالد تاجا و باسل الخياط و نادين خوري وعبد الهادي الصباغ و لورا أبو أسعد وغيرهم.

كما وفي عام 2006، ظهرت في عدة حلقات من الجزء الأول من المسلسل أهل الغرام وشاركت في المسلسل التاريخي أبناء الرشيد الأمين والمأمون وفي المسلسل الاجتماعي ندى الأيام.