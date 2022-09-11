انت الان تتابع خبر عاجل – جنايات الجيزة تصدر حكمها في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد الباقى، حكمها اليوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022، بشان قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال على يد زوجها المستشار بمجلس الدولة أيمن حجاج.

وعاقبت المحكمة أيمن حجاج زوج الإعلامية شيماء جمال بالإعدام شنقاً على ما بدر من في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وكان حضر أيمن حجاج وشركائه صباح اليوم إلي مقر المحكمة وسط حراسة مشددة، خاصة في ظل تجمع عدد كبير من أهالي الإعلامية أمامها لانتظار لحظة النطق بالحكم في هذه القضية التي شغل الرأي العام طوال الفترة الماضية.

ومنعت والدة المذيعة شيماء جمال، من حضور جلسة نطق محكمة جنايات الجيزة.