مصطفى حلمي يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 01:27 مساءً - تقدم المايسترو مصطفى حلمي زوج الفنانة سوما، بأوراق ترشحه على منصب نقيب الموسيقين فور فتح باب الترشيح، صباح اليوم بعد استقالة الفنان هانى شاكر من منصبه.

كما سبقه الفنان مصطفى كامل المرشحين للتقدم بأوراق ترشحه اليوم لمجلس نقابة الموسيقيين، حيث استقبله عدد من أنصاره ومحبيه، إلى جانب الملحن حلمي بكر بمقر النقابة.

وأصدر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز، بيانًا لنقابة المهن الموسيقية، بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح باب الترشح على مقعد النقيب والإشراف عليها.