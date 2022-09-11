بالفيديو.. سبب خناقة مظهر شاهين مع ندى الكامل: قالت الكثير في حقي على نحو سيء

اتفرج _ انت الان تتابع خبر بالفيديو.. سبب خناقة مظهر شاهين مع ندى الكامل: قالت الكثير في حقي على نحو سيءوالان مع التفاصيل

سبب خناقة مظهر شاهين مع ندى الكامل صادم للجميع

رياض - احمد صلاح - كشف الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم عن سبب خناقته مع ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، وبالتحديد بعدما كتبت له “أنت بترفع مقاساتي”، وقالت “حاولت أن تاخدني لهذه المنطقة ولكني توقف عن التصريحات بعدما قالت هذه التصريحات الصعبة”.

وقال مظهر شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة إم بي سي مصر، قائلاً “إن ندى الكامل قالت الكثير في حقي على نحو سيئ، ورغم ذلك أنا مسامح في حقي”.

رد شاهين على سبب خناقته مع ندى الكامل والتراشق بالألفاظ

وسرد الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم كل الأسباب وراء المشكلة من البداية والتراشق بالألفاظ مع ندى الكامل، وقال “في البداية ظهر الفنان محمد عطية وتحدث عن نظام المساكنة، وأنه نظام الأنسب وأنا كتبت بيانا وضحت رأى الشرع فى هذا الموضوع أن المساكنة ليس نظامًا إسلاميًا، وأن هذا النظام دعوة للفسق ونشر الفجور فى المجتمع”.

وقال أن تصريحاته بدأت تستفز إحدى السيدات التي تدعى ندى الكامل، وهي التي وضعت صورة ورد على كلامي، وقالت “الأرض عليها 8 مليارات إنسان، تلتهم عايشين في فيضانات وجفاف وحرب، اسكت والنبي عشان الأرض مش ناقصاك، يا ريت تمارس إنسانيتك شوية وتحترم ريحة الدم والحرب والخراب”.

واختتم قائلاً “أنا رديت لأن تلك ندى الكامل تقول إن الحروب والدمار بسبب الأديان وتقول عيش انسانيتك شوية بمعني أقبل المساكنة”.