اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – مني فاروق تشارك جمهورها وصلة رقص بالأسود المكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق فيديو جديد لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت مني فاروق في غرفة وأمام المرآة مرتدية فستان من اللون الأبيض والأسود المكشوف من منطقة الصدر وتستعرض مفاتنها وترقص بطريقة أثارت إعجاب جمهورها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج.

وكتبت عدد من العبارات على الفيديو مفادها أن تطالب الإعلام بتركها وشأنها

وكانت قد أعلنت أمس السبت عن تواجده في في مدينة باكو بدولة أذربيجان، حيث نشرت مجموعة من الصور للحظة وصولها إلي هناك عبر حسابها بـ”انستجرام”