اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – رانيا يوسف تفاجئ الشباب بالملزق والمكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة رانيا يوسف، بمشاركة جمهورها صور جديد لها لجميع الصور التي قامت بالتقاطها خلالأحدث جلسة تصوير خضعت لها, وذلك عبر خاصة الاستوري على حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، مما جعلها الأكثر تدولاً خلال الساعات الماضية على محركات البحث.

وظهرت رانيا يوسف، مرتدية هاف ستومك من اللون الأصفر الذهبي المكشكف من منطقة البطن المختلفة والضيق للغاية على جسدها أما من الناحية الجمالية فقمت بربط شعرها واستخدام القليل من المكياج، والاكسسورات.