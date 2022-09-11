اتفرج _ انت الان تتابع خبر لايف مني فاروق.. فجرت مفاجأة صادمة بعد انفعالها على أحد المتابعين والان مع التفاصيل

لايف مني فاروق فيه انفعال كبير

رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة مني فاروق وهي منفعلة بشدة في لايف على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، على أحد المتابعين وهو الذي تجاوز معها وجعلها ترد عليه بعنف.

وقالت مني فاروق وهي منفعلة في اللايف على أحد المتابعين، قائلة “أنا كنت متجوزة وانفصلت، وأي هيحد هيتطاول معايا أو يشتمني هيتجازى قانونياً”.

وقالت في لايف سابق لها للرد على منتقديها، قائلة “ملكوش دعوة بحياتي خليكوا في حالكم انا مبخافش، واللي بيقولوا عني كلام وحش هتروحوا النار”.

مني فاروق تثير الجدل على انستجرام

وفي وقت سابق ردت مني فاروق على ستوري عبر حسابها الشخصي على انستجرام، واثارت الجدل الكبير بالفيديو الذي نشرته مؤخراً، وظهرت فيه بفستان مكشوف صيفي ووصفه الكثيرين بأنه مثل “قميص النوم”.