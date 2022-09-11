اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – بنت عمرو دياب نازلة عياط على السوشيال ميديا والجمهور يتسأل : ايه السبب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت جنا ابنة الفنانة عمرو دياب مجموعة من الصورة الجديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت جنا عمرو دياب في صورة من الصور وهي حزينة وتكبي، فيما ظهرت في صورة آخري بتشيرت من اللون الأبيض والمكشوف من منطقة الصدر والأكتاف بشكل كبير، أما من الناحية الجمالية فقامت بربط شعرها من استخدام القليل من المكياج.

وعلق الكثير من المتابعين لـ جنا عمرو دياب هذه الصور مثل بحبك وبموت فيكي يا قلبي- جميلة في كل حالاتك- @amrdiab متشوف بنتك يعم.