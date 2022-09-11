اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – ماذا قدم هشام ربيع لـ”ضرة بوسي”بمناسبة عودته لها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قدم هشام ربيع زوج الفنانة بوسي، هدية أو شبكة إلي زوجته الأولي وأم أبنائه منة محمد بمناسبة العودة لها في يوم عيد ميلادها، الذي احتفلت به يوم الخميس الماضي.

ونشرت منة محمد أو ما يطلق عليها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا حالياً “ضرة بوسي” مجموعة من الصور علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام لهدية زوجها هشام ربيع لها.

وجاءت شبكة ضرة بوسي عبارة عن عدد من الخواتم من الماس الخالص، حيث قدمها لها خلال قضائهم شهر العسل في إحدي المدن الساحلية بمصر.

أول تعليق من بوسي على رجوع هشام ربيع لزوجته الأولي :

وقامت بوسي بالتعليق بطريقة غير مباشرة عن طريق طرح صور تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام واكتفت بعمل قلوب على الصورة.