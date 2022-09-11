اتفرج _ انت الان تتابع خبر سبب زيادة وزن ياسمين عبد العزيز.. خليك أول واحد يعرفه بعد تصدرها التريند والان مع التفاصيل

سبب زيادة وزن ياسمين عبد العزيز في الفترة الأخيرة

رياض - احمد صلاح - انتشر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤخراً على مؤشر بحث جوجل في الساعات الأخيرة الماضية، وهذا بسبب زيادة وزنها الزائد الذي ظهرت به في إعلانها الأخير في شهر رمضان الماضي، وتميزت بإطلالتها بأنها تجمع بين كلاً من الأناقة والاحتشام، وهذا ما يميزها عن غيرها من النجمات.

وقامت ياسمين عبد العزيز بالكشف عن سبب زيادة وزنها وهو ما تعرضت له في أزمتها الصحية الأخيرة والنقصان الحاد الذي حدثت لوزنها أثناء مرضها، ولذا قررت وقالت أنه لا يوجد أفضل من الصحة وتوقفت عن جميع أنواع الرجيم، وقالت “الصحة أهم”، وبدأت في أكل كل ما تريده وبأي كمية، ولذلك وزنها زاد سريعاً.

وقالت أنها عندما يكون عندها أي أعمال فنية فإنها لابد أن تلتزم وتعود إلى النظام الغذائي المتعارف عليه، وقالت أنها في الوقت الحالي بدون قيود، وأنها تفرح بعودتها للحياة، وتوجد حقيقة أنه من يحبك سوف يظل يحبك وأنت وزنك زيادة وأنت قصير وأنت طويل، وليس بالشكل ولن يفرق مع الحب.